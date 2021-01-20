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    Силкин: У Кокорина появился шанс хлопнуть дверью под конец карьеры

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    Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением по поводу возможного перехода нападающего «Спартака» Александра Кокорина в итальянскую «Фиорентину».

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    «Если у "Фиорентины" серьезный интерес к Кокорину, то, конечно же, ему нужно туда переходить.

    В "Спартаке" у него по большому счету не получилось. Не заладилось, потому что где-то травмы дали о себе знать, где-то пропуск по времени был большой.

    Есть в команде и иностранные нападающие, на которых ориентируется тренер. Я бы сказал так: в "Спартаке" Кокорин ко двору не пришелся.

    Для Александра, если у него есть какие-то амбиции, этот переход — единственный вариант хлопнуть дверью под конец карьеры, доказать всем, что он хороший футболист.

    У него хорошие игровые качества. При должной мотивации он еще много крови может защитникам попортить. Без мотивации никак нельзя.

    Способен ли он заиграть в Италии? Думаю, что да. Просто для каждого футболиста своя команда должна быть. Мое мнение, у него шанс, как ни у кого другого», — приводит слова Силкина «Матч ТВ».

    По информации источника, «Фиорентина» заинтересована в аренде Кокорина с правом выкупа, однако «Спартак» настроен на полноценный трансфер.

    Итальянский журналист Николо Скира сообщает, что итальянский клуб рассматривает вариант с трехлетним контрактом и выплатит за 29-летнего россиянина 4,5 миллиона евро.

    На счету Кокорина 10 матчей и 2 гола за «Спартак».

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