Силкин: У Кокорина появился шанс хлопнуть дверью под конец карьеры

Бывший главный тренер «Динамо»поделился мнением по поводу возможного перехода нападающего «Спартака»в итальянскую

«Если у "Фиорентины" серьезный интерес к Кокорину, то, конечно же, ему нужно туда переходить.

В "Спартаке" у него по большому счету не получилось. Не заладилось, потому что где-то травмы дали о себе знать, где-то пропуск по времени был большой.

Есть в команде и иностранные нападающие, на которых ориентируется тренер. Я бы сказал так: в "Спартаке" Кокорин ко двору не пришелся.

Для Александра, если у него есть какие-то амбиции, этот переход — единственный вариант хлопнуть дверью под конец карьеры, доказать всем, что он хороший футболист.

У него хорошие игровые качества. При должной мотивации он еще много крови может защитникам попортить. Без мотивации никак нельзя.

Способен ли он заиграть в Италии? Думаю, что да. Просто для каждого футболиста своя команда должна быть. Мое мнение, у него шанс, как ни у кого другого», — приводит слова Силкина «Матч ТВ».

По информации источника, «Фиорентина» заинтересована в аренде Кокорина с правом выкупа, однако «Спартак» настроен на полноценный трансфер.

Итальянский журналист Николо Скира сообщает, что итальянский клуб рассматривает вариант с трехлетним контрактом и выплатит за 29-летнего россиянина 4,5 миллиона евро.

На счету Кокорина 10 матчей и 2 гола за «Спартак».