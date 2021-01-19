«Вест Хэм» — «Вест Бромвич»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 18-го тура чемпионата Англиина своем поле обыгралсо счетом 2:1.

Хозяева открыли счет в добавленное к первому тайму время. Прилетел мяч с левого фланга к Боуэну, тот из правой части штрафной низко навесил во вратарскую, и Боуэн грудью переправил мяч в ближний угол.

На 51-й минуте счет сравнялся. Перейра получил мяч от Гросицки, прорвался к штрафной «Вест Хэма» по левому флангу, причём его никто толком не встретил, и от линии штрафной резко пробил под дальнюю штангу.

А на 66-й минуте Крессвел навесил с левого фланга к дальней штанге, Ярмоленко сделал отличную скидку головой на Антонио, а тот в падении красиво пробил в правый нижний угол ворот «Вест Бромвича».

Футбол. Англия. Премьер-лига Вест Хэм — Вест Бромвич 2:1 Голы: 1:0 Джаррод Боуэн (45'), 1:1 Матеус Перейра (51'), 2:1 Майкл Антонио (66') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Аарон Крессвел, Владимир Цоуфаль, Крэйг Доусон, Анджело Огбонна, Said Benrahma (Андрей Ярмоленко, 62'), Мануэль Лансини (Пабло Форнальс, 62'), Джаррод Боуэн, Томаш Соучек, Деклан Райс, Майкл Антонио (Марк Ноубл, 84') Вест Бромвич: Сэм Джонстон, Киран Гиббз, Кайл Бартли, Адесево Аджайи, Dara O'Shea, Джейк Ливермор (Хал Робсон-Кану, 80'), Матеус Перейра, Камил Гросицки (Дарнелл Ферлонг, 70'), Конор Галлахер, Ромен Сойерс, Каллум Робинсон Предупреждение: Конор Галлахер (90')

«Вест Хэм» поднялся на 7-е место в таблице АПЛ, набрав 32 очка. «Вест Бромвич» располагается на 19-й строчке с 11 очками.