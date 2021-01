«Торино» уволил главного тренера

Итальянский клуботправил в отставку главного тренера

Руководство клуба приняло решение уволить 53-летнего специалиста после ничьей в матче со «Специей» (0:0), которая с 8-й минуты играла вдесятером.

Новым главным тренером «Торино» может стать Давиде Никола, известный по работе с «Кротоне», «Дженоа» и другими командами.

После 18 туров «Торино» идет на 18-м месте в турнирной таблице Серии А, набрав всего 13 очков.

📄 | Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Giampaolo dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia Giampaolo e il suo staff per la professionalità e per l’impegno dimostrati in questi mesi in granata pic.twitter.com/1GynlHVoHX