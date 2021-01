Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль сообщил, что нападающий «святых»заразился коронавирусом.

«Дэнни сдал положительный тест после матча с "Ливерпулем". Он находится на самоизоляции уже 10 дней», — цитирует Sky Sports Хазенхюттля.

