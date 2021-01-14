Моуринью: «Тоттенхэм» снова пропустил необязательный гол

Главный тренерподвел итоги перенесенного матча 16-го тура АПЛ с(1:1).

«И снова мы пропустили гол, которого легко можно было бы избежать. Надо признать, во втором тайме соперник играл охотнее, старался забить, уступая по ходу игры. Мы не забили второй гол, зато снова упустили игрока на углу вратарской.

У нас часто были возможности забить решающие голы в матчах. Особенно в выездных матчах бывало, что мы выигрывали по ходу встречи, но не стремились забить снова.

Есть индивидуальные качества, а есть индивидуальные ошибки. Больше мне сказать нечего», — цитирует Моуринью BBC.

«Шпоры» в 17 матчах набрали 30 очков и занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Дачники» набрали 12 очков в 16 матчах и расположился на 18 месте.