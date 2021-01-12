Де Хеа: Я уже несколько раз боролся за титул. Сейчас мы снова в гонке

Вратарьпоразмыслил о шансах команды выиграть чемпионат Англии в этом сезоне.

«Я уже несколько раз боролся за титул, когда сэр Алекс Фергюсон был здесь. Сейчас мы снова в гонке. У нас ушло много времени на это, и, честно говоря, мы не можем упустить этот шанс. Нам нужно сохранять максимальную концентрацию в каждом матче и попытаться выиграть их все. Надеюсь, мы будем хороши физически и ментально и сможем побороться за титул. Конечно, впереди ещё много матчей, но у нас есть шансы. Для нас это отличный вызов», — цитирует испанца пресс-служба «манкунианцев».

«Ман Юнайтед» занимает второе место в АПЛ с 33 очками, уступая «Ливерпулю» лишь по разнице забитых и пропущенных голов.