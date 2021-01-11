Сергеев: «Крылья» идут к поставленной цели — вернуться в РПЛ

Нападающийподвел итоги первого сбора в 2021 году и высказался о своем будущем.

«Сейчас будут потихоньку давать нагрузку, организм будет привыкать. С каждым днем все тяжелее и тяжелее. Думаю, проведем три очень хороших сбора и подготовимся на хорошем уровне как к кубковым, так и к оставшимся матчам ФНЛ.

Можно сказать, что предыдущий год стал одним из лучших в карьере. Главное, что команда побеждает. Мы все вместе идем к задаче, которую поставили на сезон. Ориентиров по голам не ставлю, главное — чтобы мы вышли в Премьер-лигу.

Слухи о будущем? Я абстрагировался от всего, не следил. Конкретики пока нет, у меня еще полтора года контракта. На данный момент я в "Крыльях Советов" и буду делать все возможное, чтоб мы вышли в Премьер-лигу», — сказал Сергеев в интервью пресс-службе самарского клуба.

Напомним, Сергеев является лучшим бомбардиром ФНЛ, форвард забил 22 гола в 26 матчах.

«Крылья Советов» после 26 туров занимают второе место в таблице ФНЛ, отставая от «Нижнего Новгорода» на три очка.