Почеттино назвал всех игроков ПСЖ лидерами

Новый главный тренеррассказал о травмированноми о других игроках клуба.

«Когда Неймар вернется в строй команды, мы найдем ему оптимальную позицию, чтобы он проявил себя наилучшим образом.

Мне не очень нравится говорить о схемах. Мы хотим работать над игрой, над зрелищностью — чтобы все игроки, не только Неймар, проявили себя наилучшим образом.

Все игроки ПСЖ — лидеры. Лидерские качества можно выражать по-разному. Чем больше лидеров будет в команде, не важно, в раздевалке или на поле, тем будет лучше для клуба», — цитирует Почеттино L`Equipe.

Сегодня, 6 января, ПСЖ сыграет в гостях с «Сент-Этьеном» в 18-м туре чемпионата Франции. 0