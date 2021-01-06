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    Почеттино назвал всех игроков ПСЖ лидерами

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    Новый главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал о травмированном Неймаре и о других игроках клуба.

    Маурисио Почеттино
    Маурисио Почеттино

    «Когда Неймар вернется в строй команды, мы найдем ему оптимальную позицию, чтобы он проявил себя наилучшим образом.

    Мне не очень нравится говорить о схемах. Мы хотим работать над игрой, над зрелищностью — чтобы все игроки, не только Неймар, проявили себя наилучшим образом.

    Все игроки ПСЖ — лидеры. Лидерские качества можно выражать по-разному. Чем больше лидеров будет в команде, не важно, в раздевалке или на поле, тем будет лучше для клуба», — цитирует Почеттино L`Equipe.

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