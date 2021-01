Полузащитник и капитан «Ливерпуля»поделился мыслями после поражения в матче с «Саутгемптоном» (0:1).

«Не так мы хотели начать новый год. Но мы продолжаем идти вперед, постараемся сделать все возможное. Нужно изменить ситуацию», — написал Хендерсон в своем Twitter.

Not the way we wanted to start the new year but we keep going like we always do. Down to us to change it. pic.twitter.com/33oMhKqgT7