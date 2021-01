Азмун стал вторым в голосовании за лучшего игрока Азии 2020 года

Форвард «Зенита»занял второе место в рамках голосования за лучшего игрока Азии 2020 года. В номинации победил игрок «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.

Кореец набрал 286 баллов. У Азмуна гораздо меньше пунктов — 89. Тройку лидеров замкнул Андреас Иньеста (44 балла).

The votes have been tallied... and @SpursOfficial's Son Heung-min has — once again — won the Best Footballer in Asia award!

The 🇰🇷 Korea Republic international has now won the prize for four consecutive years, his vote count of 35% in 2020 is the biggest winning margin ever. pic.twitter.com/AYulFn46HX