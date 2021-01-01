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    Азар — самый подешевевший футболист 2020 года

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    По данным Transfermarkt, форвард «Реала» Эден Азар сильно подешевел и возглавил рейтинг таких футболистов за 2020 год.

    Эден Азар
    Эден Азар

    Сообщается, что стоимость игрока уменьшилась на 60 млн евро и теперь он стоит 60 млн евро.

    Полный список выглядит так:

    1. Эден Азар («Реал», потерял € 60 млн, стоимость € 60 млн)
    2. Кристиан Эриксен («Интер», потерял € 55 млн, стоимость € 35 млн)
    3. Деле Алли («Тоттенхэм Хотспур», потерял € 52 млн, стоимость € 38 млн)
    4. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», потерял € 50 млн, стоимость € 110 млн)
    5. Кепа Аррисабалага («Челси», потерял € 45 млн, стоимость € 15 млн)
    6. Лионель Месси («Барселона», потерял € 40 млн, стоимость € 100 млн)
    7. Антуан Гризманн («Барселона», потерял € 40 млн, стоимость € 80 млн)
    8. Н'Голо Канте («Челси», потерял € 40 млн, стоимость € 60 млн)
    9. Поль Погба («Манчестер Юнайтед», потерял € 35 млн евро, стоимость € 65 млн)
    10. Александр Ляказетт («Арсенал», потерял € 35 млн, стоимость € 35 млн). 0

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