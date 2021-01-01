Азар — самый подешевевший футболист 2020 года

По данным Transfermarkt, форвард «Реала»сильно подешевел и возглавил рейтинг таких футболистов за 2020 год.

Сообщается, что стоимость игрока уменьшилась на 60 млн евро и теперь он стоит 60 млн евро.

Полный список выглядит так:

1. Эден Азар («Реал», потерял € 60 млн, стоимость € 60 млн)

2. Кристиан Эриксен («Интер», потерял € 55 млн, стоимость € 35 млн)

3. Деле Алли («Тоттенхэм Хотспур», потерял € 52 млн, стоимость € 38 млн)

4. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», потерял € 50 млн, стоимость € 110 млн)

5. Кепа Аррисабалага («Челси», потерял € 45 млн, стоимость € 15 млн)

6. Лионель Месси («Барселона», потерял € 40 млн, стоимость € 100 млн)

7. Антуан Гризманн («Барселона», потерял € 40 млн, стоимость € 80 млн)

8. Н'Голо Канте («Челси», потерял € 40 млн, стоимость € 60 млн)

9. Поль Погба («Манчестер Юнайтед», потерял € 35 млн евро, стоимость € 65 млн)

10. Александр Ляказетт («Арсенал», потерял € 35 млн, стоимость € 35 млн). 0