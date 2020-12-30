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    «Рубин» выразил готовность продать Кварацхелию

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    Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов выразил готовность продать полузащитника Хвичу Кварацхелию.

    Хвича Кварацхелия
    Хвича Кварацхелия

    «Что касается его слов о дальнейшей карьере, мы готовы его отпустить, если будет реальное и интересное предложение. Мы готовы подумать, и если предложение будет интересным и для него, и для нас, то мы готовы его отпустить. Но здесь надо осторожно обдумать.

    Он парень молодой, надо, чтобы он не сел на лавку в клубе из сильного чемпионата, если он туда уедет. У нас нет задачи продать Хвичу, но если будет предложение, которое устроит, то рассмотрим его», — приводит слова Сайманова «Р-Спорт».

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    • В сезоне-2020/21 Кварацхелия провел 16 матчей за «Рубин», на его счету 2 гола и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 19-летнего грузина в 10 миллионов евро. 0

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