«Рубин» выразил готовность продать Кварацхелию

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов выразил готовность продать полузащитника

«Что касается его слов о дальнейшей карьере, мы готовы его отпустить, если будет реальное и интересное предложение. Мы готовы подумать, и если предложение будет интересным и для него, и для нас, то мы готовы его отпустить. Но здесь надо осторожно обдумать.

Он парень молодой, надо, чтобы он не сел на лавку в клубе из сильного чемпионата, если он туда уедет. У нас нет задачи продать Хвичу, но если будет предложение, которое устроит, то рассмотрим его», — приводит слова Сайманова «Р-Спорт».

В сезоне-2020/21 Кварацхелия провел 16 матчей за «Рубин», на его счету 2 гола и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 19-летнего грузина в 10 миллионов евро. 0