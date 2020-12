Миллиардер с русскими корнями стал владельцем «Сандерленда»

22-летний миллиардерстал новым владельцем, сообщает официальный сайт «черных котов».

Кирилл покупает контрольный пакет акций клуба третьего по силе английского дивизиона у Стюарта Дональда. На данный момент сделка находится на стадии одобрения английской футбольной лиги.

Кирилл — один из трех сыновей Роберта Луи-Дрейфуса, генерального директора немецкой марки аdidas. Роберт умер в 2009 году, его состояние оценивается более чем в два миллиарда евро.

📰 #SAFC can announce that an agreement has been reached for Kyril Louis-Dreyfus to acquire Stewart Donald’s controlling interest in the club.

If approved by the @EFL, the deal will see Louis-Dreyfus become chairman early in the New Year.

Full story... 👇