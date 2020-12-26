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    «Лестер» ушел от поражения в матче с «МЮ»

    «Лестер» — «МЮ»: счет матча — 2:2, обзор голов

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    В стартовом матче 15-го тура АПЛ «Лестер» принимал «Манчестер Юнайтед».

    «Лестер» — «МЮ»
    «Лестер» — «МЮ»

    Встреча завершилась вничью — 2:2.

    «МЮ» вышел вперед на 23-й минуте — Маркус Рашфорд замкнул передачу Бруну Фернандеша.

    «Лестер» вскоре отыгрался — потеря Фернандеша привела к атаке «Лестера», которую завершил Харви Барнс.

    На 79-й минуте гости вновь вышли вперед — теперь Фернандеш забил сам с передачи Эдинсона Кавани.

    Однако «Лестеру» удалось уйти от поражения — Джейми Варди замкнул передачу партнера, мяч залетел в сетку после небольшого рикошета.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Лестер — Манчестер Юнайтед 2:2
    Голы: 0:1 Маркус Рашфорд (23'), 1:1 Харви Льюис Барнс (31'), 1:2 Бруну Фернандеш (79'), 2:2 Джейми Варди (85') Лестер: Каспер Шмейхель, Джеймс Джастин, Весли Фофана, Джонни Эванс, Тимоти Кастань, Юри Тилеманс, Джеймс Мэддисон, Марк Олбрайтон (Айосе Перес, 81'), Харви Льюис Барнс, Вильфред Ндиди, Джейми Варди Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Виктор Нильссон Линделёф (Аксель Туанзебе, 66'), Эрик Бейи, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Маркус Рашфорд, Фред, Бруну Фернандеш, Даниэль Джеймс (Поль Погба, 54'), Скотт МакТоминай, Антони Марсьяль (Эдинсон Кавани, 75') Предупреждения: Бруну Фернандеш (45'), Джеймс Мэддисон (54'), Вильфред Ндиди (89')

    «Лестер» набрал 28 очков в 15 матчах и занимает второе место в таблице АПЛ. У «МЮ» — 27 очков в 14 играх и третья строчка. 0

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