Адвокат избитого судьи: Хотелось бы год общего режима для Широкова

Адвокат, который вместе с Артером Рамазановым представляет интересы арбитра Никиты Данченкова, дал комментарий по поводу предстоящего заседания суда по делу бывшего футболиста сборной России, ранее в этом году избившего его подзащитного.

В августе 2020 года Широков избил судью Никиту Данченкова во время матча любительского турнира в Москве. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Широкова по статье 115 ч.2 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений).

Максимальная санкция по этой статье — два года лишения свободы.

«Надеюсь, сегодня будет приговор. Какого хотелось бы? Год общего режима, но думаю, что не дадут. Я уже шестым или седьмым чувством ощущаю, что в прокуратуре Москвы тоже есть футбольные болельщики, скажем деликатно.

Мы сегодня поставим вопрос о возвращении дела прокурору, чтобы предъявить обвинения в покушении на убийство или причинении тяжких телесных повреждений, у нас большое ходатайство.

Будем просить наложить арест на имущество, принять обеспечительные меры — суд сам решит какие», — приводит слова Островского «Чемпионат». 0