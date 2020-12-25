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    Адвокат избитого судьи: Хотелось бы год общего режима для Широкова

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    Адвокат Александр Островский, который вместе с Артером Рамазановым представляет интересы арбитра Никиты Данченкова, дал комментарий по поводу предстоящего заседания суда по делу бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, ранее в этом году избившего его подзащитного.

    Роман Широков
    Роман Широков

    В августе 2020 года Широков избил судью Никиту Данченкова во время матча любительского турнира в Москве. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Широкова по статье 115 ч.2 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений).

    Максимальная санкция по этой статье — два года лишения свободы.

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    • «Надеюсь, сегодня будет приговор. Какого хотелось бы? Год общего режима, но думаю, что не дадут. Я уже шестым или седьмым чувством ощущаю, что в прокуратуре Москвы тоже есть футбольные болельщики, скажем деликатно.

    Мы сегодня поставим вопрос о возвращении дела прокурору, чтобы предъявить обвинения в покушении на убийство или причинении тяжких телесных повреждений, у нас большое ходатайство.

    Будем просить наложить арест на имущество, принять обеспечительные меры — суд сам решит какие», — приводит слова Островского «Чемпионат». 0

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