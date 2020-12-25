Адвокат избитого судьи: Хотелось бы год общего режима для Широкова

В августе 2020 года Широков избил судью Никиту Данченкова во время матча любительского турнира в Москве. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Широкова по статье 115 ч.2 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений).
Максимальная санкция по этой статье — два года лишения свободы.
«Надеюсь, сегодня будет приговор. Какого хотелось бы? Год общего режима, но думаю, что не дадут. Я уже шестым или седьмым чувством ощущаю, что в прокуратуре Москвы тоже есть футбольные болельщики, скажем деликатно.
Мы сегодня поставим вопрос о возвращении дела прокурору, чтобы предъявить обвинения в покушении на убийство или причинении тяжких телесных повреждений, у нас большое ходатайство.
Будем просить наложить арест на имущество, принять обеспечительные меры — суд сам решит какие», — приводит слова Островского «Чемпионат». 0