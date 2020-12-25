Киоун: Сейчас «Арсенал» находится в свободном падении

Бывший защитниквысказался о неудачном выступлении команды в этом сезоне.

«В ключевые моменты принимаются странные решения. Тома Парти только вернулся, провёл несколько дней на тренировках, а теперь команда потеряла его ещё на два или три месяца.

Думаю, ассистенты Артеты должны ему помогать. Недавно я буквально кричал. Мартинелли — очень хороший игрок, настоящий талант. Он травмировался за несколько минут до перерыва. Я буквально кричал в студии в эфире, чтобы Артета не выставлял его на второй тайм. Но он в итоге вернулся и тут же ушёл с поля с травмой. Надо принимать правильные решения. Артета сейчас находится под колоссальным давлением, ему нужна помощь.

Сейчас откроется трансферное окно, нельзя допускать ошибок. Но в настоящее время "Арсенал" находится в свободном падении», — передает слова Киоуна talkSPORT. 0