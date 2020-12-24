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    ФИФА отменила молодежные чемпионаты мира в 2021 году

    Футбол ФИФАКоронавирус в спорте
    ФИФА объявила об отмене молодежных чемпионатов мира U-20 и U-17 соответственно в Индонезии и Перу из-за пандемии коронавируса, сообщает Reuters.

    ФИФА отменила молодежные чемпионаты мира в 2021 году
    ФИФА отменила молодежные чемпионаты мира в 2021 году

    «Пандемия коронавируса продолжает создавать проблемы для проведения международных спортивных мероприятий и оказывает ограничения на международные поездки.

    ФИФА хотела бы выразить свою благодарность принимающим членам-ассоциациям, а также властям Индонезии и Перу за их приверженность и проведенную подготовку к турнирам», — говорится в заявлении.

    Отмечается, что Индонезия и Перу назначены хозяевами турниров, которые пройдут в 2023 году. 0

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