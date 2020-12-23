ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Месси, скорее всего, покинет «Барселону» в 2021 годуНовая «Барселона» будет с Куманом или Хави, но без Месси
  • 09:54
    • Каррера может возглавить «Локомотив», заявил Андронов
  • 09:42
    • Мексиканский «Тигрес» выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ
  • 09:16
    • «Бруклин» разгромил «Голден Стэйт», «Клипперс» выиграли у «Лейкерс»
  • 00:55
    • «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в четвертьфинале Кубка лиги
  • 00:40
    • «Ювентус» в меньшинстве крупно проиграл «Фиорентине»
    Все новости спорта

    Гинер рассказал, есть ли у ЦСКА предложения по Влашичу

    Футбол ЦСКА РПЛ Футбол России Трансферы Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением о лидере команды хорватском полузащитнике Николе Влашиче.

    Никола Влашич
    Никола Влашич

    «Сегодня команда оценивается в 138 миллионов евро. Наверное, это не маленькая сумма. Не соглашусь, что Влашич — самая важная часть команды. Он очень хороший футболист, знаю, что его признали лучшим игроком года, наверное, это так и есть.

    Однако футбол — коллективная игра. И нет Влашича или Дивеева, Акинфеева или Чалова поодиночке. Это не борьба и не бокс, поэтому один игрок не может быть активом, единственным лидером. Без остальных ребят не будет Влашича.

  • Влашич признан лучшим футболистом России в 2020 году
  • Читайте по теме

    • Есть ли на Влашича спрос в России или Европе? Задайте вопрос Европе, они вам ответят. Я не звоню абстрактному Румменигге (председатель правления "Баварии") и не спрашиваю: "Карл, а тебе необходим Влашич?".

    Я и сам все только читаю в прессе. Неоднократно говорил, что я вижу спрос, когда у меня на столе лежит какое-то предложение. По Влашичу пока ничего не было. А потом открываю газету: то он в "Рому" идет, то в "Наполи", то в "Манчестер Юнайтед". В каждый клуб он идет, это очень серьезная работа журналистов. Не знаю, в кавычках или в прямом смысле. Они просыпаются утром и думают, куда отправить Влашича.

  • Влашич ответил на вопрос о возможном переходе в «Зенит»
  • Читайте по теме

    • Причем я звонил своим зарубежным друзьям и спрашивал, есть ли у них в спортивных газетах новости, что Влашич куда-то переходит. Они отвечают, что нет. Наши журналисты лучше знают!», — приводит слова Гинера «Спорт-Экспресс». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сливочные» продолжат побеждать?
  • «Реал» — «Гранада». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Сможет ли «Эвертон» остановить «МЮ» в Кубке лиги?
  • «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Парижане легко возьмут три очка?
  • ПСЖ — «Страсбур». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    Комментарии
  • $1000
  • крутой бонус —
    всем новым игрокам
    • а чего нет
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.93
  • Экспресс дня 23 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Реал — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч ПСЖ — Страсбур
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч Милан — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.45
  • Прогноз на матч Сток Сити — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.04
  • Прогноз на матч Порту — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:45
    •  1.37
  • Экспресс дня 24 декабря
  • Завтра в 19:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Анкарагюнджю — Бешикташ
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры