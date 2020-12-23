Гинер рассказал, есть ли у ЦСКА предложения по Влашичу

Президент ЦСКАподелился мнением о лидере команды хорватском полузащитнике

«Сегодня команда оценивается в 138 миллионов евро. Наверное, это не маленькая сумма. Не соглашусь, что Влашич — самая важная часть команды. Он очень хороший футболист, знаю, что его признали лучшим игроком года, наверное, это так и есть.

Однако футбол — коллективная игра. И нет Влашича или Дивеева, Акинфеева или Чалова поодиночке. Это не борьба и не бокс, поэтому один игрок не может быть активом, единственным лидером. Без остальных ребят не будет Влашича.

Есть ли на Влашича спрос в России или Европе? Задайте вопрос Европе, они вам ответят. Я не звоню абстрактному Румменигге (председатель правления "Баварии") и не спрашиваю: "Карл, а тебе необходим Влашич?".

Я и сам все только читаю в прессе. Неоднократно говорил, что я вижу спрос, когда у меня на столе лежит какое-то предложение. По Влашичу пока ничего не было. А потом открываю газету: то он в "Рому" идет, то в "Наполи", то в "Манчестер Юнайтед". В каждый клуб он идет, это очень серьезная работа журналистов. Не знаю, в кавычках или в прямом смысле. Они просыпаются утром и думают, куда отправить Влашича.

Причем я звонил своим зарубежным друзьям и спрашивал, есть ли у них в спортивных газетах новости, что Влашич куда-то переходит. Они отвечают, что нет. Наши журналисты лучше знают!», — приводит слова Гинера «Спорт-Экспресс». 0