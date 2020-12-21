Влашич ответил на вопрос о возможном переходе в «Зенит»

Полузащитник ЦСКА, что перед началом текущего сезона мог перейти в «Зенит».

По словам Влашича, «Зенит» был готов выплатить за него стандартные отступные, но оказалось, что для клубов РПЛ эта сумма выше, чем для европейских.

«Да, к российским командам те отступные неприменимы. На меня никак не повлияла эта ситуация, потому что стараюсь не забивать себе голову и избегать дополнительного давления от пересудов, которые циркулируют в футбольной общественности.

Я удалил приложение Instagram, у меня нет социальных сетей, не хочу читать никакую критику и слухи. Уверен: если ты играешь хорошо, тебя станут хвалить, если плохо — критиковать. Все в моих руках, надо просто отлично работать. Поэтому стараюсь держать свою голову в покое.

Обе команды сильные, вполне можно и от нас перейти в топовую лигу. ЦСКА — очень большой коллектив. Не знаю, насколько мнение россиян о нем соответствует действительности, но в Хорватии, когда произношу название ЦСКА, люди восклицают: "Ничего себе, такой огромный клуб!" У людей сразу ассоциация, что это очень значимая единица. Я очень благодарен руководству ПФК. Помню, была сложная финансовая ситуация, но боссы все равно нашли 15 миллионов евро, чтобы выкупить меня. В ответ предан ЦСКА и до конца буду с ним. Считаю, что отсюда могу спокойно перейти в один из топ-5 европейских чемпионатов. Без вопросов», — приводит слова Влашича «Спорт-Экспресс». 0