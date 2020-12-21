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    Комбаров сообщил о готовности вернуться в «Спартак»

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    Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров заявил, что хотел бы вернуть в «Спартак».

    Дмитрий Комбаров
    Дмитрий Комбаров

    «Я никогда напрямую не общался с Леонидом Федуном, но все еще не теряю надежды встретиться с ним и обсудить, как могу быть полезен клубу в дальнейшем.

    В "Спартаке" я был почти 10 лет, провел 274 игры, занимаю 16-е место по количеству матчей — наверное, имею право себя считать не последним человеком в истории клуба. Конечно, я бы с радостью вернулся в "Спартак". И Айртон меня не пугает — будем конкурировать.

    У меня контракт с "Крыльями" еще на полгода. Пока не знаю, что будет дальше, но мыслей о завершении карьеры и близко нет. Открыт для предложений. Один раз стал чемпионом, хочу еще. Мечтаю в сборную вернуться, в Лиге чемпионов поиграть. Я так буду думать, даже если до 42 доиграю. Пока не завершу карьеру, буду стремиться в сборную и топ-команды. Это вообще миф, что в 34 или 35 футболист что-то там теряет. Все зависит от того, как футболист готовит себя, как тренируется и как восстанавливается. Я — профессионал и в свои 33 потрясающе себя ощущаю, полон сил и готов к новым вызовам», — приводит слова Комбарова Sports.ru.

    Комбаров выступал за «Спартак» с 2010 по 2019 год. 0

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