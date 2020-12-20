«Ньюкасл» — «Фулхэм»: счет матча 1:1, обзор голов

За хозяев поля отличился Каллам Уилсон. Мяч лондонцев стал автоголом в исполнении Мэтта Ричи.
Отметим, что «Фулхэм» с середины второго тайма играл в меньшинстве после удаления Йоакима Андерсена.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Ньюкасл — Фулхэм 1:1
Голы: 0:1 Мэтт Ритчи (автогол) (42'), 1:1 Каллум Уилсон (пенальти) (64') Ньюкасл: Карл Дарлоу, Киран Кларк, Пол Дамметт (Райан Фрейзер, 79'), Федерико Фернандес (Айзак Хэйден, 46'), Деандре Йедлин, Джонджо Шелви, Мэтт Ритчи, Мигель Альмирон, Шон Лонгстафф, Жоэлинтон (Dwight Gayle, 75'), Каллум Уилсон Фулхэм: Альфонс Ареола, Йоаким Андерсен, Tosin Adarabioyo, Энтони Робинсон, Ола Эйна, Томас Кейрни (Майкл Гектор, 65'), Бобби Рид, Марио Лемина, Адемола Лукман (Джо Брайан, 90'), Andre-Frank Zambo Anguissa, Александр Митрович (Рубен Лофтус-Чик, 77') Предупреждения: Йоаким Андерсен (46'), Киран Кларк (72'), Энтони Робинсон (81'), Майкл Гектор (90') Удаление: Йоаким Андерсен (62')
«Ньюкасл» находится на 12-м месте в таблице АПЛ, «Фулхэм» занимает 17-ю строчку. 0