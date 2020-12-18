«Тамбов» — «Урал»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 19-го тура чемпионата Россиина своем поле сыграл вничью с-1:1.

Счет на 29-й минуте открыл полузащитник «Урала» Отман Эль-Кабир, но Герман Онугха сравнял на 45-й минуте.

Отметим, что на 63-й минуте Эль-Кабир не реализовал пенальти, направив мяч выше ворот.

Футбол. Россия. Премьер-лига Тамбов — Урал 1:1 Голы: 0:1 Отман Эль-Кабир (29'), 1:1 German Onugkha (45') Тамбов: Сергей Рыжиков, Вараздат Ароян, Александр Каплиенко, Никита Чичерин, Антон Килин, Максим Володько, Павел Карасев, Владимир Кабахидзе (Sebastien Thill, 65'), Валерий Чуперка, German Onugkha, Михаил Костюков (Александр Карапетян, 75') Урал: Илья Помазун, Рафал Аугустыняк, Игорь Калинин, Денис Кулаков, Алексей Герасимов, Андрей Егорычев, Дмитрий Ефремов (Evgenyi Tatarinov, 87'), Бранко Йовичич (Юрий Бавин, 78'), Даниэль Мишкич, Отман Эль-Кабир, Алексей Евсеев (Вячеслав Подберёзкин, 68') Предупреждения: Валерий Чуперка (9'), Михаил Костюков (15'), Андрей Егорычев (45'), Владимир Кабахидзе (46'), Алексей Герасимов (47'), Вараздат Ароян (59')

«Урал» находится на 12-й строчке турнирной таблицы, набрав 21 очко. «Тамбов» занимает последнее 16-е место с 13 очками.

РПЛ уходит на зимний перерыв. Чемпионат возобновится 28 февраля. «Урал» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Тамбов» примет «Ротор». 0