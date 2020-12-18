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    «Тамбов» сыграл вничью с «Уралом», прервав серию из шести поражений

    «Тамбов» — «Урал»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 19-го тура чемпионата России «Тамбов» на своем поле сыграл вничью с «Уралом» -1:1.

    «Тамбов»
    «Тамбов»

    Счет на 29-й минуте открыл полузащитник «Урала» Отман Эль-Кабир, но Герман Онугха сравнял на 45-й минуте.

    Отметим, что на 63-й минуте Эль-Кабир не реализовал пенальти, направив мяч выше ворот.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Тамбов — Урал 1:1
    Голы: 0:1 Отман Эль-Кабир (29'), 1:1 German Onugkha (45') Тамбов: Сергей Рыжиков, Вараздат Ароян, Александр Каплиенко, Никита Чичерин, Антон Килин, Максим Володько, Павел Карасев, Владимир Кабахидзе (Sebastien Thill, 65'), Валерий Чуперка, German Onugkha, Михаил Костюков (Александр Карапетян, 75') Урал: Илья Помазун, Рафал Аугустыняк, Игорь Калинин, Денис Кулаков, Алексей Герасимов, Андрей Егорычев, Дмитрий Ефремов (Evgenyi Tatarinov, 87'), Бранко Йовичич (Юрий Бавин, 78'), Даниэль Мишкич, Отман Эль-Кабир, Алексей Евсеев (Вячеслав Подберёзкин, 68') Предупреждения: Валерий Чуперка (9'), Михаил Костюков (15'), Андрей Егорычев (45'), Владимир Кабахидзе (46'), Алексей Герасимов (47'), Вараздат Ароян (59')

    «Урал» находится на 12-й строчке турнирной таблицы, набрав 21 очко. «Тамбов» занимает последнее 16-е место с 13 очками.

    РПЛ уходит на зимний перерыв. Чемпионат возобновится 28 февраля. «Урал» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Тамбов» примет «Ротор». 0

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