ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Спартак»Лига для внутреннего употребления. Итоги первой части сезона РПЛ
  • 21:18
    • Три арбитра пожизненно отстранены за судейство в пользу «Чайки»
  • 21:01
    • Российские гандболистки заняли пятое место на Евро-2020
  • 20:01
    • «Тамбов» сыграл вничью с «Уралом», прервав серию из шести поражений
  • 17:39
    • Норвежки заняли весь пьедестал в спринте на этапе КМ в Хохфильцене
  • 17:10
    • «Адмирал» выступит в следующем сезоне КХЛ
    Все новости спорта

    Три арбитра пожизненно отстранены за судейство в пользу «Чайки»

    Футбол Футбол России Второй дивизион. Юг РФС Между тем Скандалы
    КДК РФС пожизненно отстранил от любой футбольной деятельности арбитров Антона Качанова, Дениса Мезенцева и Дениса Степанищева за получение взятки, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

    Артур Григорьянц
    Артур Григорьянц

    Судей подкупил Олег Баян, в 2018 году занимавший пост исполнительного директора «Чайки» из Песчанокопского. Он сделал это для того, чтобы арбитры обеспечили нужный результата матча чемпионата ПФЛ с «Дружбой» в августе 2018-го (1:0).

    «Сегодня состоялось заседание КДК, на котором были рассмотрены материалы проверки департамента защиты игры РФС по матчу Олимп-ПФЛ сезона-2018/2019 годов между командами "Чайка" — "Дружба", который состоялся 3 августа 2018 года, о наличии признаков его договорного характера.

    КДК на основе представленных доказательств установил, что действующий на тот момент исполнительный директор ФК "Чайка" Олег Баян до матча вступил в сговор с членами судейской бригады матча Антоном Качановым, Денисом Мезенцевым, Денисом Степанищевым и инспектором матча Хыйсом Алиевым, результатом которого стало предвзятое судейство cо стороны судейской бригады.

    Так, указанными лицами был допущен ряд результативных ошибок в пользу ФК "Чайка". Впоследствии указанными официальными лицами матча были незаконно получены денежные средства от Олега Баяна.

    В итоге КДК установил договорной характер указанного матча и в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС принял решение пожизненно запретить осуществлять любую связанную с футболом деятельность Баяну, Качанову, Мезенцеву, Степанищеву, на 5 лет запретить осуществлять любую связанную с футболом деятельность Алиеву, а также аннулировать результат матча Первенства ПФЛ сезона-2018/2019 между командами "Чайка" и "Дружба", присудив ФК "Чайка" техническое поражение со счетом 0:3», — заявил глава КДК Артур Григорьянц. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Берлине «Боруссию» Д ждет жесткое сопротивление хозяев
  • «Унион» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • Сможет ли «Атлетик» обыграть дерзкую «Уэску»?
  • «Атлетик» — «Уэска». Прогноз и ставки
  • 4.45
    •
  • Головкин защитит свой титул IBF?
  • Головкин — Шеремета. Прогноз и ставки
  • 2.62
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке Играть€100 для победителей ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.99
  • Экспресс дня 18 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  1.61
  • Прогноз на матч Унион — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  4.45
  • Прогноз на матч Атлетик — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Головкин — Шеремета
  • Бокс
  • Завтра в 04:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Россия — Чехия
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Барселона — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  1.85
  • Прогноз на матч Спортинг — Фаренсе
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Ницца — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры