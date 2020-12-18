Три арбитра пожизненно отстранены за судейство в пользу «Чайки»

КДК РФС пожизненно отстранил от любой футбольной деятельности арбитровза получение взятки, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

Судей подкупил Олег Баян, в 2018 году занимавший пост исполнительного директора «Чайки» из Песчанокопского. Он сделал это для того, чтобы арбитры обеспечили нужный результата матча чемпионата ПФЛ с «Дружбой» в августе 2018-го (1:0).

«Сегодня состоялось заседание КДК, на котором были рассмотрены материалы проверки департамента защиты игры РФС по матчу Олимп-ПФЛ сезона-2018/2019 годов между командами "Чайка" — "Дружба", который состоялся 3 августа 2018 года, о наличии признаков его договорного характера.

КДК на основе представленных доказательств установил, что действующий на тот момент исполнительный директор ФК "Чайка" Олег Баян до матча вступил в сговор с членами судейской бригады матча Антоном Качановым, Денисом Мезенцевым, Денисом Степанищевым и инспектором матча Хыйсом Алиевым, результатом которого стало предвзятое судейство cо стороны судейской бригады.

Так, указанными лицами был допущен ряд результативных ошибок в пользу ФК "Чайка". Впоследствии указанными официальными лицами матча были незаконно получены денежные средства от Олега Баяна.

В итоге КДК установил договорной характер указанного матча и в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС принял решение пожизненно запретить осуществлять любую связанную с футболом деятельность Баяну, Качанову, Мезенцеву, Степанищеву, на 5 лет запретить осуществлять любую связанную с футболом деятельность Алиеву, а также аннулировать результат матча Первенства ПФЛ сезона-2018/2019 между командами "Чайка" и "Дружба", присудив ФК "Чайка" техническое поражение со счетом 0:3», — заявил глава КДК Артур Григорьянц. 0