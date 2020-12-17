Гол Берга подарил «Краснодару» три очка

обыгрална своем поле в матче 19 тура российской Премьер-лиги, забив один единственный мяч.

Автором победного гола стал Маркус Берг. В качестве ассистента выступил полузащитник Реми Кабелла.

Футбол. Россия. Премьер-лига Краснодар — Уфа 1:0 Гол: 1:0 Маркус Берг (22') Краснодар: Евгений Городов, Егор Сорокин, Александр Мартынович, Евгений Чернов, Игорь Смольников, Реми Кабелла, Юрий Газинский (Кристофер Ольссон, 67'), Тонни Триндаде Вильена (Алексей Ионов, 77'), Вандерсон (Магомед-Шапи Сулейманов, 77'), Виктор Классон (Руслан Камболов, 85'), Маркус Берг Уфа: Александр Беленов, Павел Аликин, Alexey Nikitin, Боян Йокич (Сергей Бородин, 48'), Александр Сухов, Олег Данченко, Filip Mrzljak, Владислав Камилов, Вячеслав Кротов, Дмитрий Сысуев, Тимур Жамалетдинов (Артём Голубев, 87') Предупреждения: Вячеслав Кротов (4'), Filip Mrzljak (49'), Юрий Газинский (52'), Павел Аликин (53'), Александр Беленов (82')

«Быки» в третий раз подряд выиграли без пропущенных голов. Благодаря победе клуб поднялся на 7 место, набрав 30 пунктов. «Уфа» находится в зоне вылета с 13 баллами. 0