ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Доменико ТедескоУстал от бардака и «Спартака». Тедеско не стал «Джокером» для красно-белых
  • 19:56
    • «Химки» нанесли поражение «Локомотиву»
  • 18:53
    • «Ростов» и ЦСКА определились со стартовыми составами
  • 18:02
    • CAS запретил российским спортсменам выступать под флагом страны на два года
  • 15:23
    • «Спартак» обсудит с Тедеско досрочное расторжение контракта
  • 20:01
    • Гол Берга подарил «Краснодару» три очка
    Все новости спорта

    Гол Берга подарил «Краснодару» три очка

    Футбол РПЛ Футбол России Краснодар Уфа Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    «Краснодар» обыграл «Уфу» на своем поле в матче 19 тура российской Премьер-лиги, забив один единственный мяч.

    Маркус Берг
    Маркус Берг

    Автором победного гола стал Маркус Берг. В качестве ассистента выступил полузащитник Реми Кабелла.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Краснодар — Уфа 1:0
    Гол: 1:0 Маркус Берг (22') Краснодар: Евгений Городов, Егор Сорокин, Александр Мартынович, Евгений Чернов, Игорь Смольников, Реми Кабелла, Юрий Газинский (Кристофер Ольссон, 67'), Тонни Триндаде Вильена (Алексей Ионов, 77'), Вандерсон (Магомед-Шапи Сулейманов, 77'), Виктор Классон (Руслан Камболов, 85'), Маркус Берг Уфа: Александр Беленов, Павел Аликин, Alexey Nikitin, Боян Йокич (Сергей Бородин, 48'), Александр Сухов, Олег Данченко, Filip Mrzljak, Владислав Камилов, Вячеслав Кротов, Дмитрий Сысуев, Тимур Жамалетдинов (Артём Голубев, 87') Предупреждения: Вячеслав Кротов (4'), Filip Mrzljak (49'), Юрий Газинский (52'), Павел Аликин (53'), Александр Беленов (82')

    «Быки» в третий раз подряд выиграли без пропущенных голов. Благодаря победе клуб поднялся на 7 место, набрав 30 пунктов. «Уфа» находится в зоне вылета с 13 баллами. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ростов» и Карпин ускорят отставку Гончаренко?
  • «Ростов» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 3.44
    •
  • Будет ли богатой на голы стартовая игра России?
  • Швеция — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Ман Юнайтед» снова разживется очками?
  • «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьУдвоение депозита до $100 Играть€100 для победителей ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.61
  • Экспресс дня 17 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.99
  • Экспресс дня 18 декабря
  • Завтра в 22:45
    •  2.62
  • Прогноз на матч Головкин — Шеремета
  • Бокс
  • Послезавтра в 04:00
    •  4.45
  • Прогноз на матч Атлетик — Уэска
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Престон Норт Энд — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Шарлеруа — Андерлехт
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.61
  • Прогноз на матч Унион — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • $100
  • супер-бонус
    новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры