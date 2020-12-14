ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Урал»На шаг ближе к отставке. ЦСКА не обыграл «Урал» даже в большинстве
  • 08:40
    • Неймар получил серьезную травму в матче с «Лионом»
  • 00:55
    • Месси принес «Барселоне» победу над «Леванте»
  • 23:17
    • Судьба Гончаренко в ЦСКА зависит от матча с «Ростовом»
  • 00:59
    • ПСЖ дома проиграл «Лиону»
  • 00:47
    • Дубль Эрнандеса спас «Милан» от поражения в матче с «Пармой»
    Все новости спорта

    Главным тренером «Тамбова» интересуются два клуба РПЛ

    Футбол Тамбов РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин может покинуть команду и занять аналогичную должность в одном из клубов российской Премьер-лиги.

    Сергей Первушин
    Сергей Первушин

    Об этом сообщил спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.

    «Пока нам надо доиграть эту часть чемпионата. У нас остается одна игра. И все мысли сейчас о подготовке к матчу с "Уралом". Но интерес к нашему главному тренеру действительно есть. Считаю, это закономерно.

    Сейчас уже можно говорить, что Сергей Александрович состоялся как тренер уровня РПЛ. Он хорошо проявил себя и в прошлом сезоне, когда оставил "Тамбов" в Премьер-лиге и решил задачу, стоявшую перед командой, и сейчас тоже подтверждает свою репутацию.

    Все в курсе ситуации в нашем клубе, последние месяцы тренерский штаб работает в сложнейших, тяжелейших условиях. Тем не менее во всех матчах команда борется, показывает характер и качественный футбол. Против "Спартака" и "Рубина" играли смешанным составом, где было несколько футболистов из молодежки. Например, Дима Меренчуков из нашей молодежки — это центральный нападающий. Против "Спартака" и "Рубина" он играл правого защитника и смотрелся очень прилично, сделал голевую передачу. "Спартак" 80 минут по большому счету ничего не мог сделать с нами. С "Рубином" вчера по содержанию была абсолютно ничейная игра, хотя состав снова был далек от основного. Все это с самой лучшей стороны характеризует Первушина как главного тренера», — приводит слова Худякова Sport24.

    «Тамбов» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сельта» и «Кадис» без голов не оставят
  • «Сельта» — «Кадис». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • Возьмет ли «Йокерит» реванш у «Ак Барса»?
  • «Йокерит» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • Выиграет ли «Боруссия» первый матч после отставки Фавра?
  • «Вердер» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьУдвоение депозита до $100 Играть€100 для победителей ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.75
  • Экспресс дня 14 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Сельта — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Йокерит — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вердер — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 20:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Борнмут — Уиком Уондерерс
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.63
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Миллуолл
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • €50
  • защита и бонус
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры