Главным тренером «Тамбова» интересуются два клуба РПЛ

Главный тренер «Тамбова»может покинуть команду и занять аналогичную должность в одном из клубов российской Премьер-лиги.

Об этом сообщил спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.

«Пока нам надо доиграть эту часть чемпионата. У нас остается одна игра. И все мысли сейчас о подготовке к матчу с "Уралом". Но интерес к нашему главному тренеру действительно есть. Считаю, это закономерно.

Сейчас уже можно говорить, что Сергей Александрович состоялся как тренер уровня РПЛ. Он хорошо проявил себя и в прошлом сезоне, когда оставил "Тамбов" в Премьер-лиге и решил задачу, стоявшую перед командой, и сейчас тоже подтверждает свою репутацию.

Все в курсе ситуации в нашем клубе, последние месяцы тренерский штаб работает в сложнейших, тяжелейших условиях. Тем не менее во всех матчах команда борется, показывает характер и качественный футбол. Против "Спартака" и "Рубина" играли смешанным составом, где было несколько футболистов из молодежки. Например, Дима Меренчуков из нашей молодежки — это центральный нападающий. Против "Спартака" и "Рубина" он играл правого защитника и смотрелся очень прилично, сделал голевую передачу. "Спартак" 80 минут по большому счету ничего не мог сделать с нами. С "Рубином" вчера по содержанию была абсолютно ничейная игра, хотя состав снова был далек от основного. Все это с самой лучшей стороны характеризует Первушина как главного тренера», — приводит слова Худякова Sport24.

«Тамбов» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров. 0