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    «Сассуоло» одолел «Беневенто» и вышел на второе место в Серии А

    «Сасуоло» -« Беневенто»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Серия A Футбол Италии Беневенто Сассуоло Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 11-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» одержал домашнюю победу над «Беневенто» со счетом 1:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт уже на 8-й минуте — Доменико Берарди реализовал пенальти.

    А на 49-й минуте словацкий нападающий хозяев Лукаш Гараслин получил прямую красную карточку.

    Футбол. Италия. Серия А
    Сассуоло — Беневенто 1:0
    Гол: 1:0 Доменико Берарди (пенальти) (7') Сассуоло: Андреа Консильи, Марлон, Йереми Тольян (Кан Айхан, 57'), Джанмарко Феррари, Гиоргос Кирьякопулос (Рожерио, 83'), Максим Лопес (Джакомо Распадори, 57'), Доменико Берарди (Мерт Мюльдюр, 87'), Лукаш Гараслин, Мехди Бурабья, Мануэль Локателли, Филип Джуричич (Жереми Бога, 57') Беневенто: Lorenzo Montipo, Gaetano Letizia, Alessandro Tuia, Камил Глик, Federico Barba (Марко Сау, 76'), Riccardo Improta, Паскуале Скьяттарелла, Перпарим Хетемай (R.Insigne, 46'), Джанлука Лападула, Джанлука Капрари (Яго Фальке, 79'), Артур Ионицэ (Брайан Дабо, 57') Предупреждения: Перпарим Хетемай (9'), Артур Ионицэ (23'), Доменико Берарди (40'), Federico Barba (69'), Кан Айхан (86'), Брайан Дабо (87') Удаление: Лукаш Гараслин (49')

    «Сассуоло» после этой победы вышел на второе место в таблице чемпионата Италии, команда на 4 очка отстает от «Милана». «Беневенто» находится на 13-й строчке. 0

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