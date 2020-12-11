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    Президент РФС: Клубы РПЛ не готовы к возвращению системы «весна-осень»

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    Президент РФС Александр Дюков рассказал о возможном реформировании РПЛ и системы календаря.

    Александр Дюков
    Александр Дюков

    «Знаю, что внутри Премьер-лиги ведется обсуждение разных форматов. Вполне возможно, что они выступят с инициативой изменить формат первенства России, в данном случае мы ждем инициативы от клубов и от лиги.

    Клубы тратят деньги, инициатива должна исходить от них. Они прежде всего заинтересованы в спортивных результатах и, соответственно, коммерческой и маркетинговой успешности.

    Рассматривалось несколько возможных форматов проведения чемпионата России. Фактически все новые форматы были направлены на то, чтобы увеличить количество матчей с большей интенсивностью. Сейчас перечислять все их не буду. Любой формат считаю шагом вперед с точки зрения повышения интенсивности.

    Система "Осень-весна"? По большому счету поменялась нумерация туров. Да, мы теряем какой-то теплый период летом, когда команды могли бы играть, но за счет оптимизации календаря можно и от этой проблемы уйти.

    Вопрос по возвращению обратно к календарю "весна-осень" обсуждался с клубами, но я не могу сказать, что это обсуждение привело к тому, что кто-то из клубов в результате выступил с предложением вернуться обратно к этому формату.

    С одной стороны, нет инициативы от клубов, они к этому не готовы, а с другой, я считаю, что есть другие факторы, которые позволят нам прибавить в развитии нашего футбола», — приводит слова Дюкова ТАСС. 0

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