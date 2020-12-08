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    Индзаги: Трудно осознать то, что нам удалось — «Лацио» попал в плей-офф спустя 21 год

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    Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал выход команды в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Симоне Индзаги
    Симоне Индзаги

    Римский клуб играл в большинстве с 39-й минуты встречи с «Брюгге» (2:2), однако не смог удержать победный счет.

    «Мы показали хорошую игру сегодня вечером, мы счастливы подарить эту радость нашим болельщикам. Гордимся этим достижением.

    Трудно осознать, что нам удалось — "Лацио" вернулся в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА после 13 лет, а теперь после 21 года — в плей-офф.

    Полностью заслужили эту квалификацию, мы непобедимы и заслуживаем попасть в 16 лучших команд Европы», — приводит слова Индзаги официальный сайт УЕФА.

    В параллельном матче дортмундская «Боруссия» в концовке матча вырвала победу у «Зенита» (2:1), заняв первое место в группе. 0

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