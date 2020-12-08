Индзаги: Трудно осознать то, что нам удалось — «Лацио» попал в плей-офф спустя 21 год

Главный тренер «Лацио»прокомментировал выход команды в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Римский клуб играл в большинстве с 39-й минуты встречи с «Брюгге» (2:2), однако не смог удержать победный счет.

«Мы показали хорошую игру сегодня вечером, мы счастливы подарить эту радость нашим болельщикам. Гордимся этим достижением.

Трудно осознать, что нам удалось — "Лацио" вернулся в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА после 13 лет, а теперь после 21 года — в плей-офф.

Полностью заслужили эту квалификацию, мы непобедимы и заслуживаем попасть в 16 лучших команд Европы», — приводит слова Индзаги официальный сайт УЕФА.

В параллельном матче дортмундская «Боруссия» в концовке матча вырвала победу у «Зенита» (2:1), заняв первое место в группе. 0