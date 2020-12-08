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    Быстров высказался о о шансах сборной России сыграть на ЧМ-2022

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Хорватии ЧМ-2022
    Бывший футболист сборной России Владимир Быстров оценил шансы национальной команды на выход в финальную часть ЧМ-2022.

    Владимир Быстров
    Владимир Быстров

    Сборная России в отборе на ЧМ-2022 попала в группу H, где сыграет с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

    «Хорошая нам группа попалась или нет, мы будем судить после конца отборочного этапа. Со всеми командами можно играть. Надо готовиться, выходить и доказывать. Надеюсь, мы сможем поехать на второй чемпионат мира подряд.

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    • Многие говорят, что нам повезло с соперником из первой корзины.

    Конечно, есть супер-сборные, есть чуть хуже. Но про хорватов тоже нельзя говорить, что они слабые — Хорватия играла в финале чемпионата мира», — приводит слова Быстрова «Спорт-Экспресс». 0

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