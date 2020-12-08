Быстров высказался о о шансах сборной России сыграть на ЧМ-2022

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров оценил шансы национальной команды на выход в финальную часть ЧМ-2022.

Сборная России в отборе на ЧМ-2022 попала в группу H, где сыграет с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

«Хорошая нам группа попалась или нет, мы будем судить после конца отборочного этапа. Со всеми командами можно играть. Надо готовиться, выходить и доказывать. Надеюсь, мы сможем поехать на второй чемпионат мира подряд.

Многие говорят, что нам повезло с соперником из первой корзины.

Конечно, есть супер-сборные, есть чуть хуже. Но про хорватов тоже нельзя говорить, что они слабые — Хорватия играла в финале чемпионата мира», — приводит слова Быстрова «Спорт-Экспресс». 0