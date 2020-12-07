Гаттузо: Я бы не выпускал себя в этом «Наполи»

Главный тренервысказался о нынешних выступлениях неаполитанцев после матча 10-го тура Серии А с(4:0).

«Я хочу, чтобы наши игроки работали как одна команда. Я бы не выпускал на поле футболиста, похожего на меня, потому что мне нужен другой стиль игры, чем тот, который я мог показывать. Я не мог так играть, но этот "Наполи" может. Им требуется использовать свои качества в передачах, перехватах и создании численного преимущества.

Я горжусь тем, чего добился в качестве игрока, но футбол изменился за десятилетия, в том числе и в Италии. Поэтому мы идем в ногу со временем. Если бы я играл в этом "Наполи", проводил бы много времени на скамейке запасных», — сказал Гаттузо Football Italia.

Команда Дженнаро Гаттузо поднялась на третью строчку турнирной таблицы Серии А, набрав 20 очков. 0