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    Гаттузо: Я бы не выпускал себя в этом «Наполи»

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    Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо высказался о нынешних выступлениях неаполитанцев после матча 10-го тура Серии А с «Кротоне» (4:0).

    Дженнаро Гаттузо
    Дженнаро Гаттузо

    «Я хочу, чтобы наши игроки работали как одна команда. Я бы не выпускал на поле футболиста, похожего на меня, потому что мне нужен другой стиль игры, чем тот, который я мог показывать. Я не мог так играть, но этот "Наполи" может. Им требуется использовать свои качества в передачах, перехватах и создании численного преимущества.

    Я горжусь тем, чего добился в качестве игрока, но футбол изменился за десятилетия, в том числе и в Италии. Поэтому мы идем в ногу со временем. Если бы я играл в этом "Наполи", проводил бы много времени на скамейке запасных», — сказал Гаттузо Football Italia.

    Команда Дженнаро Гаттузо поднялась на третью строчку турнирной таблицы Серии А, набрав 20 очков. 0

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