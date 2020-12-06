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    «Ростов» потерпел поражение от «Уфы»

    «Ростов» — «Уфа»: счет матча 0:1, обзор голов

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    «Ростов» потерпел поражение от «Уфы» в домашнем матче 17-го тура российской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 0:1.

    Единственный гол гости забили на 70-й минуте. Олег Данченко навесил с правого фланга в чужую штрафную, где мяч долетел до Комнена Андрича и тот прицельно низом пробил в угол ворот.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ростов — Уфа 0:1
    Гол: 0:1 Komnen Andric (70') Ростов: Егор Бабурин, Денис Терентьев, Деннис Хаджикадунич, Максим Осипенко, Николай Поярков (Алексей Козлов, 86'), Роман Ерёменко, Данил Глебов (Armin Gigovic, 62'), Матиас Норманн, Хорен Байрамян (Pontus Almqvist, 63'), Роман Тугарев, Дмитрий Полоз Уфа: Александр Беленов, Alexey Nikitin, Константин Плиев, Джемал Табидзе, Григорий Морозов, Filip Mrzljak (Кэтэлин Карп, 88'), Владислав Камилов, Вячеслав Кротов, Олег Данченко (Александр Сухов, 83'), Komnen Andric (Азер Алиев, 87'), Тимур Жамалетдинов (Дмитрий Сысуев, 69') Предупреждения: Роман Ерёменко (27'), Хорен Байрамян (47'), Матиас Норманн (58'), Вячеслав Кротов (64'), Константин Плиев (90'), Дмитрий Сысуев (90')

    В турнирной таблице РПЛ «Ростов» занимает четвертое место (29 очков), а «Уфа» — 14-е (13 очков). 0

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