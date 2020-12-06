«Ростов» — «Уфа»: счет матча 0:1, обзор голов

потерпел поражение отв домашнем матче 17-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 0:1.

Единственный гол гости забили на 70-й минуте. Олег Данченко навесил с правого фланга в чужую штрафную, где мяч долетел до Комнена Андрича и тот прицельно низом пробил в угол ворот.

Футбол. Россия. Премьер-лига Ростов — Уфа 0:1 Гол: 0:1 Komnen Andric (70') Ростов: Егор Бабурин, Денис Терентьев, Деннис Хаджикадунич, Максим Осипенко, Николай Поярков (Алексей Козлов, 86'), Роман Ерёменко, Данил Глебов (Armin Gigovic, 62'), Матиас Норманн, Хорен Байрамян (Pontus Almqvist, 63'), Роман Тугарев, Дмитрий Полоз Уфа: Александр Беленов, Alexey Nikitin, Константин Плиев, Джемал Табидзе, Григорий Морозов, Filip Mrzljak (Кэтэлин Карп, 88'), Владислав Камилов, Вячеслав Кротов, Олег Данченко (Александр Сухов, 83'), Komnen Andric (Азер Алиев, 87'), Тимур Жамалетдинов (Дмитрий Сысуев, 69') Предупреждения: Роман Ерёменко (27'), Хорен Байрамян (47'), Матиас Норманн (58'), Вячеслав Кротов (64'), Константин Плиев (90'), Дмитрий Сысуев (90')

В турнирной таблице РПЛ «Ростов» занимает четвертое место (29 очков), а «Уфа» — 14-е (13 очков). 0