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    «Атлетико» вышел на первое место в Примере

    «Атлетико» — «Вальядолид»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В рамках 12-го тура испанской Примеры «Атлетико» на своем поле обыграл «Вальядолид» со счетом 2:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    «Матрасники» вышли вперед на 56-й минуте, когда Киран Триппьер прострелил на дальнюю штангу, откуда точный удар нанес Тома Лемар.

    Победную точку на 72-й минуте поставил Маркос Льоренте, реализовавший выход один на один с вратарем.

    Футбол. Испания. Примера
    Атлетико — Вальядолид 2:0
    Голы: 1:0 Тома Лемар (56'), 2:0 Маркос Льоренте (72') Атлетико: Ян Облак, Стефан Савич, Фелипе, Марио Эрмосо, Сауль Ньигес (Жоау Фелиш, 57'), Анхель Корреа (Коке, 57'), Тома Лемар (Лукас Торрейра, 77'), Эктор Эррера, Витоло (Маркос Льоренте, 46'), Киран Триппьер, Луис Суарес (Жоффрей Кондогбиа, 63') Вальядолид: Хорди Масип, Санчес Хавьер (Джавад Эль-Амик, 81'), Бруно Гонсалес, Пабло Эрвияс (Сайди Джанко, 73'), Начо Мартинес (Мичел Эрреро, 73'), Kike Perez (Шош-Зальман Вайссман, 62'), Оскар Плано, Рубен Алькарас, Роке Меса, Жоау Филипе (Тони Вилья, 62'), Marcos de Sousa Предупреждения: Стефан Савич (24'), Витоло (40'), Луис Суарес (48'), Санчес Хавьер (51'), Роке Меса (81'), Эктор Эррера (85')

    В турнирной таблице Примеры «Атлетико» вышел на первое место (26 очков), «Вальядолид» идет 19-м (10 очков). 0

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