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    Мусаев дисквалифицирован на один матч РПЛ

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев получил дисквалификацию на один матч, сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

    Мурад Мусаев
    Мурад Мусаев

    Специалист был удален в матче 16-го тура чемпионата России против «Химок» (0:1).

    «Мусаев демонстративно выражал несогласие с действиями судьи.

    Мы получили рапорт от судьи, в котором было сказано, что в словах Мусаева не было нецензурных и оскорбительных выражений.

    Поэтому мы ограничились одним матчем дисквалификации Мусаева», — цитирует Григорьянца ТАСС.

    Таким образом, Мусаев пропустит матч 17-го тура чемпионата России против «Ротора». Игра состоится 5 декабря в Краснодаре и начнется в 19.00 по московскому времени. 0

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