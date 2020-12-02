Клопп: Матч с «Аяксом» лучший для «Ливерпуля» в этой ЛЧ

Главный тренеростался доволен игрой молодежи в матче Лиги чемпионов против(1:0).

«Прежде всего, ребята должны отдохнуть. Впереди два выходных. Роббо получил ушиб и Хендо — тоже. Так что им нужно время. Келлехер — топовый голкипер, и сегодня он сыграл выше всяческих похвал. Неко Уильямс — вообще отдельная история. Теперь он должен найти свою игру в премьер-лиге и Лиге чемпионов, что не так уж просто.

Я считаю, что это был наш лучший матч в этой Лиге чемпионов. У нас много травмированных, в соперниках была классная команда. Все знают, насколько хорош "Аякс". У них были отличные моменты. Мы здорово сыграли с ними», — цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа.

Английский клуб набрал 12 очков и с первого места вышел в плей-офф турнира. У «Аталанты» восемь баллов и вторая позиция, «Аякс» с семью пунктами идет третьим. 0