ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Рубин» — ЦСКАКазанский деспот. Слуцкий в шестой раз обыграл Гончаренко, лишив ЦСКА лидерства
  • 08:05
    • Официально: Стадион «Наполи» переименуют в честь Марадоны
    Все новости спорта

    «Зенит» сыграет с «Уралом» без болельщиков, матч с «Боруссией» пройдет со зрителями

    Футбол Зенит Лига чемпионов РПЛ Футбол России Урал Боруссия Д Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    «Зенит» сделал специальное заявление по поводу присутствия болельщиков на ближайших домашних матчах против «Урала» и дортмундской «Боруссии».

    «Газпром Арене»
    «Газпром Арене»

    «В соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга ближайший матч Тинькофф Российской Премьер-лиги против "Урала" пройдет без зрителей. Игра состоится 5 декабря на "Газпром Арене" и начнется в 19:00 по петербургскому времени.

  • Спортивный директор «Зенита» назвал причину провала в Лиге чемпионов
  • Читайте по теме

    • По важному международному матчу Лиги чемпионов УЕФА против дортмундской "Боруссии" принято исключительное решение — провести его со зрителями в соответствии с квотой регламента УЕФА. Матч состоится 8 декабря и начнется в 20:55», — говорится в сообщении на официальном сайте «Зенита».

    Напомним, «Зенит» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. В среду, 2 декабря, питерский клуб встретится на выезде с бельгийским «Брюгге». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Лестере будет результативно
  • «Лестер» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Обгонят ли «молотобойцы» «Астон Виллу» в таблице АПЛ?
  • «Вест Хэм» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Порадует ли высокой результативностью встреча в Питере?
  • СКА — «Йокерит». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.56
  • Экспресс дня 30 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Лестер — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч СКА — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Торино — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бетис — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Витязь — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры