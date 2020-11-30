«Зенит» сыграет с «Уралом» без болельщиков, матч с «Боруссией» пройдет со зрителями

сделал специальное заявление по поводу присутствия болельщиков на ближайших домашних матчах противи дортмундской

«В соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга ближайший матч Тинькофф Российской Премьер-лиги против "Урала" пройдет без зрителей. Игра состоится 5 декабря на "Газпром Арене" и начнется в 19:00 по петербургскому времени.

По важному международному матчу Лиги чемпионов УЕФА против дортмундской "Боруссии" принято исключительное решение — провести его со зрителями в соответствии с квотой регламента УЕФА. Матч состоится 8 декабря и начнется в 20:55», — говорится в сообщении на официальном сайте «Зенита».

Напомним, «Зенит» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. В среду, 2 декабря, питерский клуб встретится на выезде с бельгийским «Брюгге». 0