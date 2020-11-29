«Монако» — «Ним»: счет матча 3:0, обзор голов

В матче 12-го тура чемпионата Францииодержал крупную домашнюю победу надсо счетом 3:0.

Голы в составе хозяев забили Софьян Диоп, Желсон Мартинш и Кевин Фолланд.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин не принял участие в игре. Он находится на финальном этапе тренировочного процесса по восстановительной программе.

Футбол. Франция. Лига 1 Монако — Ним 3:0 Голы: 1:0 Софьян Диоп (19'), 2:0 Желсон Мартинш (75'), 3:0 Кевин Фолланд (77') Монако: Вито Манноне, Кайо, Аксель Дисаси, Рубен Агилар, Бенуа Бадьяшиль, Сеск Фабрегас (Виссам Бен-Йеддер, 61'), Орельен Чуаэми, Желсон Мартинш (Фоде Балло, 80'), Юссуф Фофана (Элиот Матазо, 85'), Софьян Диоп (Стеван Йоветич, 83'), Кевин Фолланд (Пьетро Пеллегри, 80') Ним: Батист Рейне, Пабло Мартинес (Флорьян Мигель, 80'), Лоик Ландре, Гаэтан Пакье, Патрик Бюрнер, Лука До, Ламин Фомба (Никлас Элиассон, 46'), Андрес Кубас, Зинедин Ферхат, Рено Рипар, Ауэк Денки (Харис Дулевич, 45') Предупреждения: Ауэк Денки (4'), Юссуф Фофана (83') Удаление: Лука До (69')

«Монако» поднялся на 3-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 23 очка. «Ним» с 11 очками располагается на 15-й строчке.

Следующий матч команда Нико Ковача проведет с «Лиллем» 6 декабря в гостях. Коллектив Жерома Арпинона двумя днями ранее сыграет с «Марселем» дома.

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В других матах дня «Монпелье» обыграл «Лорьен» (1:0), «Анже» одолел «Ланс» (2:1), а «Брест» оказался сильнее «Меца» (2:0). 0