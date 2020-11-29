«Сельта» — «Гранада»: счет матча 3:1, обзор голов

одержала победу надв домашнем матче 11-го тура испанской Примеры.

Встреча, которая прошла на стадионе «Балаидос», завершилась со счетом 3:1.

«Гранада» повела в счете на 25-й минуте после гола Луиса Суареса. Спустя пару минут Нолито восстановил паритет.

На 81-й минуте отличился Мигель Баэса и принес команде из Виго минимальный перевес. Победную точку на 85-й минуте поставил Фран Бельтран.

Футбол. Испания. Примера Сельта — Гранада 3:1 Голы: 0:1 Луис Суарес (25'), 1:1 Нолито (27'), 2:1 Miguel Baeza (81'), 3:1 Франсиско Пейнадо (85') Сельта: Рубен Бланко, Уго Мальо, Нестор Араухо, Лукас Оласа, Джейсон Мурильо, Денис Суарес (Окай Йокушлу, 74'), Нолито (Miguel Baeza, 74'), Ренато Тапиа, Брайс Мендес (Джозеф Айду, 90'), Яго Аспас, Сантьяго Мина (Франсиско Пейнадо, 83') Гранада: Руи Силва, Херман Санчес, Хесус Вальехо (Alberto Soro, 83'), Домингуш Дуарте, Димитри Фулкье (Кини Марин, 76'), Luis Milla, Карлос Нева, Янхель Эррера (Максим Гоналон, 60'), Луис Суарес (Роберто Сольдадо, 60'), Дарвин Мачис, Хорхе Молина (Антонио Пуэртас, 46') Предупреждения: Джейсон Мурильо (21'), Ренато Тапиа (45'), Димитри Фулкье (53'), Лукас Оласа (90'), Антонио Пуэртас (90'), Окай Йокушлу (90'), Роберто Сольдадо (90'), Уго Мальо (90') Удаление: Окай Йокушлу (90')

В турнирной таблице Примеры «Сельта» поднялась с 20-го на 18-е место (10 очков), «Гранада» идет восьмой (14 очков). 0