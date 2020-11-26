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    «Локомотив» и «Атлетико» голов не забили

    «Атлетико» — «Локомотив»: счет матча 0:0

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    Мадридский «Атлетико» на своем поле сыграл вничью с московским «Локомотивом» (0:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 68-й минуте матча Карраско пробил со штрафного, попав в стенку, но добавил с лёта — Гильерме отразил мяч перед собой, позволив набежавшему Коке добить его в цель.

    Но после просмотра видеоповтора судья отменил гол из-за офсайда. Счет до финального свистка не изменился.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа A
    Атлетико — Локомотив 0:0
    Атлетико: Ян Облак, Хосе Хименес, Ренан Лоди (Марио Эрмосо, 60'), Стефан Савич, Киран Триппьер, Коке, Сауль Ньигес, Маркос Льоренте (Тома Лемар, 60'), Янник Карраско (Серхио Камельо, 80'), Жоау Фелиш, Анхель Корреа Локомотив: Гилерме, Дмитрий Живоглядов, Ведран Чорлука, Мурило Серкейра, Мацей Рыбусь, Гжегож Крыховяк, Антон Миранчук (Станислав Магкеев, 77'), Владислав Игнатьев, Франсуа Камано (Дмитрий Рыбчинский, 77'), Даниил Куликов, Зе Луиш

    «Бавария» набрала 12 очков в четырех матчах и гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Атлетико» набрал пять очков и занимает второе место в группе А.

    «Локомотив» расположился на третьей позиции с тремя очками. В активе «Зальцбурга» осталось одно очко — команда замыкает турнирную таблицу группы А.

    1 декабря австрийский клуб сыграет в Москве с «Локомотивом», а мюнхенцы в гостях встретятся с «Атлетико». 0

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