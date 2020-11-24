Гвардиола намерен переманить Кейна в «Ман Сити»

Главный тренерхочет усилить атаку своей команды форвардом

По информации The Independent, испанский специалист указал 27-летнего англичанина как приоритетную трансферную цель при переговорах о продлении контракта.

Отмечается, что форвард может рассмотреть вариант со сменой клуба, если в этом сезоне лондонцы останутся без трофеев.

Кейн выступает за «Тоттенхэм» с января 2011 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 15 матчах, забил 13 голов и отдал 11 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 120 миллионов евро. 0