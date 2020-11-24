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    Гвардиола намерен переманить Кейна в «Ман Сити»

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет усилить атаку своей команды форвардом «Тоттенхэма» Гарри Кейном.

    Гарри Кейном
    Гарри Кейном

    По информации The Independent, испанский специалист указал 27-летнего англичанина как приоритетную трансферную цель при переговорах о продлении контракта.

    Отмечается, что форвард может рассмотреть вариант со сменой клуба, если в этом сезоне лондонцы останутся без трофеев.

    Кейн выступает за «Тоттенхэм» с января 2011 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 15 матчах, забил 13 голов и отдал 11 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

    Портал Transfermarkt оценивает игрока в 120 миллионов евро. 0

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