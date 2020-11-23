Маркизио: Сейчас «Лацио» находится в лучшей форме, чем три недели назад

Бывший игрок «Зенита» и сборной Италиисчитает, что сейчас «Лацио» находится в боевой форме, по сравнению с той, которая была у команды в матче первого круга.

«Очень хотел приехать на эту игру в Рим, но, к сожалению, в Италии сейчас нельзя перемещаться между городами. Что касается матча, то я думаю, что для "Зенита" он будет сложнее, чем первый в Петербурге. Сейчас "Лацио" находится в лучшей форме, чем три недели назад, плюс вернулся в строй Иммобиле, который не играл на "Газпром Арене". Он тоже успел набрать хорошие кондиции», — цитирует Маркизио «Матч ТВ».

Напомним, что 24 ноября «Лацио» примет «Зенит» в матче 4 тура Лиги чемпионов. Начало встречи в 22:00 по мск. 0