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    «Унион» на выезде обыграл «Кельн»

    «Кельн» — «Унион»: счет матча 1:2, обзор голов

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    Берлинский «Унион» одержал гостевую победу над «Кельном» (2:1) в матче 8-го тура чемпионата Германии.

    «Унион»
    «Унион»

    В составе победителей отличились Тайво Авонийи и Макс Крузе. Единственный мяч гостей провел Элье Схири.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Кёльн — Унион 1:2
    Голы: 0:1 Тайво Авонийи (27'), 1:1 Эйе Скири (36'), 1:2 Макс Крузе (73') Кёльн: Тимо Хорн, Ноа Каттербах (Ян Тильман, 79'), Рафаэль Кцихос, Хорхе Мере, Мариус Вольф (Кингсли Эхизибуэ, 79'), Исмаил Якобс, Ондрей Дуда (Эльвис Реджбечай, 66'), Salih Oezcan (Toluwalase Arokodare, 83'), Доминик Дрекслер (Димитрис Лимниос, 65'), Эйе Скири, Себастьян Андерссон Унион: Андреас Люте, Марвин Фридрих, Кристофер Ленц, Кристофер Триммель, Робин Кнохе, Макс Крузе, Шеральдо Бекер (Нико Гисельман, 85'), Роберт Андрих (Юлиан Рюэрсон, 84'), Маркус Ингвартсен (Akaki Gogia, 73'), Себастьян Грисбек (Гриша Прёмель, 30'), Тайво Авонийи (Седрик Тойхерт, 73') Предупреждения: Ондрей Дуда (31'), Маркус Ингвартсен (35'), Нико Гисельман (90')

    «Унион» набрал 15 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице. «Кельн» идет 17-м с 3 очками.

    В следующем туре «Кельн» в гостях сыграет с дортмундской «Боруссией», а «Унион» в Берлине примет «Айнтрахт». Обе встречи состоятся 28 ноября. 0

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