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    «Тоттенхэм» одержал четвертую победу подряд в АПЛ

    «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: счет 2:0, обзор голов

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    «Тоттенхэм» Жозе Моуринью взял три очка в матче 9 тура АПЛ против «Манчестер Сити» (2:0).

    Сон Хын-Мин
    Сон Хын-Мин

    В первом тайме единственный мяч забил Сон Хын-Мин после длинной передачи Танги Ндомбеле. Кореец убежал к воротам соперника и пробил между ног Эдерсону.

    Календарь и таблица АПЛ

    На 27 минуте гол Эмерика Ляпорта отменили из-за VAR, который зафиксировал игру рукой у Габриэла Жезуса.

    Победную точку в игре поставил Джованни Ло Чельсо. Ассистировал ему Харри Кейн.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Тоттенхэм — Манчестер Сити 2:0
    Голы: 1:0 Сон Хын Мин (5'), 2:0 Джовани Ло Чельсо (65') Тоттенхэм: Уго Льорис, Серхио Регилон, Тоби Алдервейрелд (Джо Родон, 81'), Эрик Дайер, Серж Орье, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Сон Хын Мин, Мусса Сиссоко, Стивен Бергвейн (Лукас Моура, 73'), Tanguy Ndombele (Джовани Ло Чельсо, 65'), Гарри Кейн Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Кайл Уолкер, Рубен Диаш, Эмерик Лапорт, Жоау Канселу, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Бернарду Силва (Филип Фоден, 72'), Габриэл Жезус, Ферран Торрес, Рияд Марез (Рахим Стерлинг, 72') Предупреждения: Мусса Сиссоко (42'), Рубен Диаш (87'), Ферран Торрес (88'), Гарри Кейн (90')

    «Тоттенхэм» снова вышел в лидеры АПЛ, набрав 20 очков. «Манчестер Сити» занимает место на экваторе турнирной таблицы с 12 очками. 0

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