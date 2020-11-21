«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: счет 2:0, обзор голов

Жозе Моуринью взял три очка в матче 9 тура АПЛ против(2:0).

В первом тайме единственный мяч забил Сон Хын-Мин после длинной передачи Танги Ндомбеле. Кореец убежал к воротам соперника и пробил между ног Эдерсону.

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На 27 минуте гол Эмерика Ляпорта отменили из-за VAR, который зафиксировал игру рукой у Габриэла Жезуса.

Победную точку в игре поставил Джованни Ло Чельсо. Ассистировал ему Харри Кейн.

Футбол. Англия. Премьер-лига Тоттенхэм — Манчестер Сити 2:0 Голы: 1:0 Сон Хын Мин (5'), 2:0 Джовани Ло Чельсо (65') Тоттенхэм: Уго Льорис, Серхио Регилон, Тоби Алдервейрелд (Джо Родон, 81'), Эрик Дайер, Серж Орье, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Сон Хын Мин, Мусса Сиссоко, Стивен Бергвейн (Лукас Моура, 73'), Tanguy Ndombele (Джовани Ло Чельсо, 65'), Гарри Кейн Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Кайл Уолкер, Рубен Диаш, Эмерик Лапорт, Жоау Канселу, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Бернарду Силва (Филип Фоден, 72'), Габриэл Жезус, Ферран Торрес, Рияд Марез (Рахим Стерлинг, 72') Предупреждения: Мусса Сиссоко (42'), Рубен Диаш (87'), Ферран Торрес (88'), Гарри Кейн (90')

«Тоттенхэм» снова вышел в лидеры АПЛ, набрав 20 очков. «Манчестер Сити» занимает место на экваторе турнирной таблицы с 12 очками. 0