«Брайтон» удержал победный счет с «Астон Виллой»

В 9 туре английской Премьер-лигина выезде выиграл у, прервав свою 6-матчевую безвыигрышную серию.

Счет открыл Дэнни Уэлбек на 12 минуте. Хозяева смогли сравнять лишь в начале второй половины. У «вилланов» забил Эзри Конса.

Победу «чайкам» принес Соломон Марч. Футболист точным ударом пробил в верхний правый угол ворот соперника с линии штрафной площади.

Футбол. Англия. Премьер-лига Астон Вилла — Брайтон энд Хоув Альбион 1:2 Голы: 0:1 Дэнни Уэлбек (12'), 1:1 Эзри Конса (47'), 1:2 Соломон Марч (56') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Мэтти Кэш, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Мэтт Таргетт, Дуглас Луис (Конор Хурихейн, 75'), Джон МакГинн, Росс Баркли (Бертран Траоре, 5'), Джек Грилиш, Олли Уоткинс, Трезеге Брайтон энд Хоув Альбион: Мэтью Райан, Бен Уайт, Адам Уэбстер, Льюис Данк, Tariq Lamptey, Ив Биссума, Паскаль Гросс (Джейсон Моламби, 90'), Адам Лаллана (Йоэл Велтман, 46'), Соломон Марч, Ниль Мопе (Daniel Burn, 80'), Дэнни Уэлбек Предупреждения: Мэтт Таргетт (44'), Ив Биссума (69'), Tariq Lamptey (88'), Джек Грилиш (90'), Tariq Lamptey (90')

«Львы» имеют 15 очков и занимают 6 место. «Брайтон» одержал вторую победу в сезоне и пока что находится на 16 месте. 0