ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жереми ДокуДесять вундеркиндов из Football Manager-2021
  • 20:15
    • «Реал» не удержал победу над «Вильярреалом»
  • 18:24
    • «Ахмат» отнял очки у «Зенита»
  • 16:01
    • «Краснодар» обыграл «Тамбов» в матче с двумя удалениями
  • 20:23
    • Тим обыграл Джоковича и вышел в финал турнира ATP
  • 20:06
    • «Брайтон» удержал победный счет с «Астон Виллой»
    Все новости спорта

    «Брайтон» удержал победный счет с «Астон Виллой»

    Футбол АПЛ Футбол Англии Брайтон энд Хоув Альбион Астон Вилла Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 9 туре английской Премьер-лиги «Брайтон» на выезде выиграл у «Астон Виллы», прервав свою 6-матчевую безвыигрышную серию.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет открыл Дэнни Уэлбек на 12 минуте. Хозяева смогли сравнять лишь в начале второй половины. У «вилланов» забил Эзри Конса.

    Победу «чайкам» принес Соломон Марч. Футболист точным ударом пробил в верхний правый угол ворот соперника с линии штрафной площади.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Астон Вилла — Брайтон энд Хоув Альбион 1:2
    Голы: 0:1 Дэнни Уэлбек (12'), 1:1 Эзри Конса (47'), 1:2 Соломон Марч (56') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Мэтти Кэш, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Мэтт Таргетт, Дуглас Луис (Конор Хурихейн, 75'), Джон МакГинн, Росс Баркли (Бертран Траоре, 5'), Джек Грилиш, Олли Уоткинс, Трезеге Брайтон энд Хоув Альбион: Мэтью Райан, Бен Уайт, Адам Уэбстер, Льюис Данк, Tariq Lamptey, Ив Биссума, Паскаль Гросс (Джейсон Моламби, 90'), Адам Лаллана (Йоэл Велтман, 46'), Соломон Марч, Ниль Мопе (Daniel Burn, 80'), Дэнни Уэлбек Предупреждения: Мэтт Таргетт (44'), Ив Биссума (69'), Tariq Lamptey (88'), Джек Грилиш (90'), Tariq Lamptey (90')

    «Львы» имеют 15 очков и занимают 6 место. «Брайтон» одержал вторую победу в сезоне и пока что находится на 16 месте. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обгонит ли «Динамо» красно-белых в таблице РПЛ?
  • «Спартак» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Сколько голов будет в игре самой результативной команды АПЛ?
  • «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Сможет ли Надаль остановить невероятного Медведева?
  • Медведев — Надаль. Прогноз и ставки
  • 2.64
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.35
  • Экспресс дня 21 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.64
  • Прогноз на матч Медведев — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Атлетико — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч ЦСКА — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Наполи — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фулхэм — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Рубин — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч СКА — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 17:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры