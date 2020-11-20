Тедеско включен в топ-10 самых перспективных тренеров до 45 лет

Испанское издание As опубликовало рейтинг самых перспективных тренеров мира в возрасте до 45 лет.

В десятке самых перспективных тренеров нашлось место для наставника «Спартака» Доменико Тедеско.

Также в списке оказались: Юлиан Нагельсманн («Лейпциг»), Рубен Аморим («Брага»), Микель Артета («Арсенал»), Диего Мартинес («Гранада»), Жюльен Стефан («Ренн»), Роберто Де Дзерби («Сассуоло»), Дженнаро Гаттузо («Наполи»), Марко Розе («Боруссия» Менхенгладбах) и Симоне Индзаги («Лацио»).

35-летний Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. После 14 туров РПЛ «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице с 28 очками. 0