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    Мостовой: Пора задуматься, в каком месте находится уровень нашей сборной и клубов

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    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой признался, что его шокировала игра национальной команды в матче против Сербии (0:5).

    Александр Мостовой
    Александр Мостовой

    «Первый тайм был ужасным. Что произошло, говорить не нам, это вопрос тренерскому штабу. Во втором тайме всё поменялось, были моменты, но сербы уже вели 4:0. Далеко не каждая команда после такого первого тайма выйдет на второй соперника добивать.

    Для меня Соболев и Чалов не хуже Заболотного. Почему Черчесов его не выпустил? Вопросов к тренерскому штабу много сегодня. Да, с Турцией сыграли достойно, так я об этом и говорил. А сегодня результат печальный. Это позор, прежде всего первый тайм. Думаю, Станислав Саламович это тоже понимает. Что касается разговоров о его уходе — это вообще не моё дело, но критики сейчас в его адрес будет много. Всем пора призадуматься, в каком месте находится уровень нашей сборной и наших клубов.

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