Классон: Казалось, что французы вот-вот дрогнут, но в итоге мы пропустили сами

Полузащитник сборной Швециипрокомментировал поражение от Франции (2:3) в матче Лиги наций, отправившее его команду в лигу В.

«Начиналось все хорошо. Французы создали не так уж и много опасных моментов.

Но это классная команда, и те моменты, что у нее были, она реализовала. Соперник был смертельно опасен в штрафной, особенно при контратаках.

Французы сравняли счет слишком быстро. Было чувство, что мы контролируем ситуацию, но затем счет стал 1:1, а после и 1:2. Мы очень старались, но этого оказалось мало.

Мы знали, что Португалия уже победила 3:2, и нам нужно сравнять счет, чтобы обойти хорватов. В концовке мы выложились по максимуму.

Мы были близки к успеху, но в итоге пропустили сами. Казалось, что французы вот-вот дрогнут... Жаль, ведь счет мог стать 3:3», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0