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    Хендерсон и Стерлинг покинули расположение сборной Англии

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    Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон и нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг были вынуждены досрочно прекратить свое участие в ноябрьском сборе своей национальной команды из повреждений, сообщает BBC.

    Рахим Стерлинг
    Рахим Стерлинг

    Таким образом, игроки точно не смогут принять участие в ближайшем домашнем матче сборной Англии против Исландии, который станет для нее последним в рамках участия в Лиге наций УЕФА.

    Накануне сборная «трех львов» уступила в выездном матче против Бельгии (0:2), что сделало проведение встречи последнего тура для них простой формальностью — соперники уже точно перейдут в дивизион B в начале следующего розыгрыша, а англичане потеряли все шансы на плей-офф.

    Матч Англия — Исландия состоится 18 ноября, начало — в 22:45 по мск 0

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