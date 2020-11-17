Хендерсон и Стерлинг покинули расположение сборной Англии

Полузащитник «Ливерпуля»и нападающий «Манчестер Сити»были вынуждены досрочно прекратить свое участие в ноябрьском сборе своей национальной команды из повреждений, сообщает BBC.

Таким образом, игроки точно не смогут принять участие в ближайшем домашнем матче сборной Англии против Исландии, который станет для нее последним в рамках участия в Лиге наций УЕФА.

Накануне сборная «трех львов» уступила в выездном матче против Бельгии (0:2), что сделало проведение встречи последнего тура для них простой формальностью — соперники уже точно перейдут в дивизион B в начале следующего розыгрыша, а англичане потеряли все шансы на плей-офф.

Матч Англия — Исландия состоится 18 ноября, начало — в 22:45 по мск 0