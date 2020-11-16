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    Яровинский: В условиях пандемии «Рубин» сфокусирован на скаутинге по телевизору — это беда

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    Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал, с какими проблемами сталкивается скаутский отдел клуба в период пандемии коронавируса.

    Олег Яровинский
    Олег Яровинский

    «Технологичность скаутинга достигла своего максимума, потому что у нас есть различные видеоплатформы, огромное количество статистики — это серьёзный инструмент для любого скаута. Но ничто и никогда не заменит живой просмотр — это принципиальная вещь. Сейчас в условиях пандемии мы полностью сфокусированы на скаутинге по телевизору — это огромная беда.

    К нам перешёл Хван Ин Бом из MLS — это специфичная лига, где топ-звёзды соседствуют на одном поле с откровенными любителями. Мы смотрели очень много его игр, но больше ориентировались на его выступления за сборную Кореи. Естественно, какие-то вещи смотрели и в MLS.

    Вопрос сильного или слабого чемпионата — вопрос его оценки, анализа. Всегда будут какие-то интересные ребята, которые играют в слабом чемпионате. Паулиньо до перехода в "Тоттенхэм" играл в чемпионате Литвы и как-то себя неплохо проявлял, прошел такой путь. Живой просмотр опять же поможет вам в этом вопросе.

    В "Рубине" мы не смотрим откровенно слабые чемпионаты и откровенно сильные. Ну какой смысл нам смотреть английскую Премьер-лигу на постоянной основе? Мы никого оттуда не возьмём. А если даже кого-то возьмём, это будет стоить колоссальных денег. Мы выбираем для себя те лиги, в которые можем "засунуть руку" и кого-нибудь выдернуть», — приводит слова Яровинского «Спорт Бизнес Online». 0

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