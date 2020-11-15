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    Зинченко: Люди желают смерти мне и моей семье

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    Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко рассказал о критике и угрозах со стороны фанатов после матча против Германии.

    Александр Зинченко
    Александр Зинченко

    «Читая всю грязь, которая вылилась на меня и мою семью после вчерашней игры, в очередной раз убедился, какой у нас народ, и как они умеют поддерживать. К счастью или сожалению, спрос уже такой, что ошибаться на чужой половине поля уже непозволительно. За потерю мяча на чужой половине поля, я повторюсь, люди желают тебе и твоей семье смерти.

    Чувствуя ответственность за поражение на себе, обращаюсь к адекватным болельщикам, которых у нас, к сожалению, осталось мало. Нас всех с вами ждет финал, будьте с командой», — написал Зинченко в Instagram,

    Напомним, Украина проиграла Германии со счетом 1:3. Первый гол «желто-синие» пропустили после потери Зинченко. 0

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