Зинченко: Люди желают смерти мне и моей семье

Полузащитникрассказал о критике и угрозах со стороны фанатов после матча против

«Читая всю грязь, которая вылилась на меня и мою семью после вчерашней игры, в очередной раз убедился, какой у нас народ, и как они умеют поддерживать. К счастью или сожалению, спрос уже такой, что ошибаться на чужой половине поля уже непозволительно. За потерю мяча на чужой половине поля, я повторюсь, люди желают тебе и твоей семье смерти.

Чувствуя ответственность за поражение на себе, обращаюсь к адекватным болельщикам, которых у нас, к сожалению, осталось мало. Нас всех с вами ждет финал, будьте с командой», — написал Зинченко в Instagram,

Напомним, Украина проиграла Германии со счетом 1:3. Первый гол «желто-синие» пропустили после потери Зинченко. 0