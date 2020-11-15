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    Хацкевич: Джано серьезно подошел к реабилитации, но колено не позволило ему продолжить карьеру

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    Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал ситуацию с полузащитником Джано Ананидзе, который покинул волгоградский клуб спустя несколько недель после подписания контракта.

    Джано

    «Как только возникла вероятность перехода Джано, я был в курсе ситуации с его коленом. Под тот футбол, который "Ротор" сейчас показывает, он подходил.

    После трех-четырех дней тренировок Ананидзе подошел ко мне: "Тренер, у меня есть цель — вернуться в сборную Грузии и помочь ей попасть на чемпионат Европы".

    Когда у человека есть цель, это уже хорошо. Ему нужно дать возможность идти к ней.

    Джано честно предупредил: "Мне нужно три недели, чтобы привести колено в порядок". А так как в Волгограде условий для качественного восстановления не было, он поехал к своему реабилитологу в Москву.

    Я дал ему даже больше трех недель. Но на прощание договорились: либо он через месяц возвращается, либо набирает мне и ставит в известность, что ничего не получилось.

    Джано очень серьезно подошел к процессу реабилитации, но, к сожалению, колено не позволило ему продолжить карьеру.

    Он позвонил и сказал, что не сможет помочь "Ротору" и, скорее всего, будет заканчивать с футболом. Никаких разговоров о деньгах даже не шло. Все было чисто и открыто», — сказал Хацкевич «Чемпионату».

    Напомним, 6 августа «Ротор» объявил о подписании контракта с Ананидзе, который затем покинул клуб в середине сентября. 0

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